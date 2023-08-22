صفقة الاتحاد الجديدة تقرب رحيل جروهي وحل أزمة الأجانب (تقرير)

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الدعم في صفوفه بطلب من المدرب البرتغالي نونو المدير الفني للفريق، وبالرغم من إبرام الفريق للعديد من الصفقات لكن سانتو لم يكن راضي عنها بشكل كبير ويرى أنها الأقل من بين صفقات الأندية الثلاثة الأخرى.

نونو سانتو يطلب دعم مركز حراسة المرمى

يرغب نادي الاتحاد في التعاقد مع لاعب جديد في مركز حراسة المرمى بالإضافة إلى لاعب أخر في مركز قلب الدفاع ولاعب ثالث في مركز الجناح كما حدد نونو سانتو المدير الفني للعميد مطالبه من الميركاتو الصيفي الحالي وقبل غلق باب الانتقالات.

وضع نادي الاتحاد عينه على حراس مرمى نادي الهلال، حيث الفريق الأقرب للتفريط في أحد عناصر حراسة المرمى بعدما تعاقد مع المغربي ياسين بونو، والذي أصبح الحارس الثالث في صفوف الزعيم مع وجود كل من عبدالله المعيوف ومحمد العويس.

الهلال يحل أزمة الاتحاد

يريد نادي الاتحاد التعاقد مع المعيوف أو العويس لدعم مركز حراسة المرمى بعد وصول مارسيلو جروهي إلى 36 عام وقرب نهاية عقده مع العميد في يونيو من العام المقبل 2024، وبالتالي فإن النادي سيفضل خروجه من الباب الكبير ومن أجل إفساح المجال لحارس سعودي يقود الفريق في الفترة المقبلة.

يمتلك الاتحاد 10 لاعبين أجانب ضمن صفوفه وبعد خروج حجازي من القائمة لحين تعافيه من الإصابة أصبح يحتاج العميد للتفريط في خدمات لاعب أخر حتى تكون القائمة بـ 8 لاعبين كما هو مسموح، ويعتبر مارسيلو جروهي الأقرب لكنه سيكون مؤجل حتى حسم صفقة حارس الهلال المعيوف أو العويس.

صفقة صلاح تؤكد رحيل جروهي وجوتا

يضع الاتحاد النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ليكون الحل للجانب الهجومي بجوار كريم بنزيما ورومارينيو بعد عدم الاقتناع بمستويات جوتا القادم من الدوري الاسكتلندي، وفي حال تمت صفقة صلاح سيون ضمن قائمة العميد 10 لاعبين وهم جروهي وطارق حامد وفابينيو وكانتي وكورنادو ورومارينيو وحمدالله وبنزيما وجوتا، والتي تشير لرحيل جوتا ومارسيلو.

أصبح مارسيلو جروهي خامس أكثر حراس المرمى حفاظًا على الشباك نظيفه في مباريات الدوري السعودي للمحترفين وذلك بـ 41 مباراة بعدما شارك البرازيلي في 106 مباراة مع النمور.