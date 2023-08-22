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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

لاعب أتلتيكو مدريد السابق: لا أعلم كيف يمكن إيقاف ميسي

ميسي في الدوري الأمريكي
ميسي في الدوري الأمريكي

كشف الكولومبي سانتياجو أرياس، ظهير أيمن سينسيناتي إف سي الحالي وأتلتيكو مدريد السابق، عن اعجابه بقدرات الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

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وتحدث أرياس في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإسبانية، حيث قال: "لا أعرف كيف يمكن إيقاف ميسي، هذا الأمر يتعلق بعمل الفريق بأكمله، ومحاولة الحصول على الكرة منه".

وتابع: "الأمر ليس سهلا خاصة فيما يتعلق بلاعب بحجم ميسي، الجميع يعرف مدى القدرة الهجومية لميسي، والجودة التي يمتلكها، لكننا في النهاية سنحاول عدم ترك الفرصة له للقيام بما يقدمه".

وأكمل لاعب الروخيبلانكوس السابق تصريحاته، حيث قال: "هذا الأمر لا يتعلق بميسي فقط، لكن إنتر ميامي يمتلك لاعبين على أعلى مستوي، أعتقد أن صاحب التركيز الأكبر خلال الـ90 دقيقة، سينتصر".

وأتم أرياس تصريحاته: "اللقاء سيكون صعب للغاية، وبالأخص الآن بعد انضمام اللاعبين الجدد لإنتر ميامي. المباراة ستكون جميلة، وهناك احترام كبير بين الفريقين".

ويتصدر سينسيناتي جدول ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 51 نقطة، جمعهما من 24 مباراة، بينما يتزيل إنتر ميامي ترتيب دوري المنطقة الشرقية بـ18 نقطة، حصل عليهما من 22 مباراة.

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