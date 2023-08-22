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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا: اليوم.. احتفال الوفد بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس"و"سراج الدين"

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الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اليوم.. احتفال الوفد بذكرى الزعماء "سعد" و"النحاس"و"سراج الدين".

 

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نشرة أخبار الوفد الرياضية | الزمالك يفوز على الشعله اليمني ..الأهلي يتوصل لـ اتفاق مع كولر

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الأربعاء .. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء «سعد» و«النحاس» و«سراج الدين»

 ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

 خطاب عبدالسند يمامة يتناول قضايا مهمة حول الشأن المصري

 تجهيزات في ضريح سعد لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب

 د. وجدي زين الدين: الوفد قصة كفاح وطنية 

 بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.. "الوطنية للانتخابات" تناقش الجدول الزمني والتجهيزات اللازمة

 كشف بترولي جديد في خليج السويس

 في الذكرى الـ 54 لحريق الأقصى.. البرلمان العربي يدعو لسحب البعثات الدبلوماسية من القدس اعتراضًا على تهويدها 

 الليلة.. الأهلي يحتفل بأبطال الموسم الاستثنائي في التتش

 وزير الرياضة يقود محاولات إنهاء أزمة حجز الأرصدة على نادي الزمالك 

 ترامب يسلم نفسه للمحاكمة غدًا 

 إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية بالجامعات

الصفحة الأولى الوفد 

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