الأربعاء .. الوفد يحتفل بذكرى الزعماء «سعد» و«النحاس» و«سراج الدين»

عبدالسند يمامة يلقى خطاباً مهماً حول قضايا الرأى العام

الخطاب يتضمن الاستعداد لانتخابات الرئاسة وملامح البرنامج الانتخابى

يحتفل غداً حزب الوفد بذكرى رحيل الزعماء خالدى الذكر سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين. ويلقى الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد فى هذه المناسبة خطاباً سياسياً مهماً من أمام ضريح الزعيم خالد الذكر سعد زغلول، يتناول من خلاله مختلف القضايا التى تهم الوفديين والرأى العام. كما يتناول الخطاب خطوات ترشح رئيس الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، باعتبارها أكبر استحقاق سياسى تشهده البلاد. كما يتناول الخطاب ملامح المرحلة القادمة والاستعدادات للحملة الانتخابية فى جميع محافظات مصر، بالإضافة إلى ملامح البرنامج الانتخابى الذى سيتم إعلانه مع إعلان فتح باب الترشح للانتخابات.

وأعلن الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب والمتحدث الرسمى باسم الوفد أن الاحتفالات ستبدأ فى الساعة الثالثة عصر غد «الأربعاء» من أمام ضريح الزعيم سعد زغلول، بعد إتمام جميع التجهيزات لاستقبال رئيس الوفد وقيادات الحزب.

ويشهد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد بعد ذلك احتفال مكتبة الوفد بمعهد الدراسات السياسية بذكرى الزعماء الثلاثة، واستعراض مجموعة متميزة لأبرز المؤلفات التى تناولت سيرة زعماء الوفد وكفاحهم ضد المستعمر البريطانى منذ عام 1918.

ويذكر أن الزعيم فؤاد سراج الدين لقى ربه فى 9 أغسطس عام 2000 والزعيم مصطفى النحاس فى 23 أغسطس 1965، والزعيم سعد زغلول فى 23 أغسطس 1927.