عاجل
اتحاد "إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي" يدعو المجتمع الدولي لتصحيح الظلم الواقع على الفلسطينيين
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: موسكو مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب حال الوفاء بالالتزامات تجاه روسيا

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للعودة إلى صفقة الحبوب حال الوفاء الحقيقي بالالتزامات تجاه الجانب الروسي.

 

txt

أستاذ قانون دولي: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي لن ينفذ (فيديو)

txt

بوتين يُجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الإيراني.. الكرملين يُوضح

وقال بوتين  في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس" حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- إنه لم يتم تنفيذ أي من شروط ما يسمى بصفقة الحبوب فيما يتعلق برفع العقوبات عن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الرئيس الروسي أنه تم تجاهل الالتزامات تجاه روسيا في هذا الصدد. حتى أنهم منعونا من نقل الأسمدة المعدنية المحتجزة في الموانئ الأوروبية مجانا، على الرغم من أن ذلك كان عملا إنسانيا بحتا، ولا ينبغي أن نخضع لأي عقوبات من حيث المبدأ.

وأكد أنه مع الأخذ في الاعتبار الحقائق المذكورة أعلاه، منذ 18 يوليو الماضي ، رفضنا تمديد هذا الاتفاق المزعوم وسنكون مستعدين للعودة إليه، ولكن فقط إذا تم الوفاء بشكل واقعي وحقيقي بجميع الالتزامات تجاه الجانب الروسي.

كانت روسيا قد أعلنت وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود اعتبارا من 18 يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.

مواد متعلقة

أستاذ قانون دولي: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي لن ينفذ (فيديو)

تصريحات نارية من "بوتين" حول التعاون العسكري مع شركاء روسيا

بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الجنوب إفريقي علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين

بوتين يُوقّع قانونًا بشأن استبعاد الشركات الأجنبية من ملكية الأعمال المُهمة