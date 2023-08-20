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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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أستاذ قانون دولي: تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي لن ينفذ (فيديو)

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

قال جابرييل صوما أستاذ القانون الدولي، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من معاهدة ستارت التي تحد من السلاح النووي في أوروبا.

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رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يسعى لانضمامنا إلى الحرب في أوكرانيا

وأضاف صوما خلال مداخلة عبر سكايب من نيوجيرسي مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حين وصل للسلطة قرر الاستمرار في معاهدة ستارت.

 الانسحاب من معاهدة ستارت لمنع انتشار السلاح النووي

وأوضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حين اندلعت حرب أوكرانيا، قرر الانسحاب من معاهدة ستارت لمنع انتشار السلاح النووي، وأصدر أوامره باستعداد قوات الثالوث النووي.

وأكد أن أمريكا والغرب يعرفون أن تهديد بوتين باستخدام السلاح النووي مجرد تصريحات فقط ولن تنفذ، وكان بوتين يعتقد أنه سينهي الحرب في أسبوع، لكنها دخلت شهرها السابع عشر، فما بقي لدى بوتين هو مجرد تصريحات لا أحد يأخذها على محمل الجد.

 

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