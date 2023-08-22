أبو اليزيد: مصر نجحت في تفادي أزمات نقص السلع طوال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية

استعرض الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس أهمية المشروعات القومية في توفير الأمن الغذائي وتفادى أزمات نقص السلع الغذائية ،لافتا الى أن الدولة تشهد نهضة تنموية في قطاع الزراعة بتوجيهات القيادة السياسية ورأينا خطة الدولة لإضافة ما يقرب من 3.5 مليون فدان الى الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية.



وأضاف أبو اليزيد في تصريحات تلفزيونية أن مفتاح سر التنمية الزراعية والقفزات النوعية لها جاء من خلال تحديث العمليات الزراعية، لافتا إلى أن هذا التحديث كان بداية انطلاق المشروع القومي الذى وجه به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة وهو إنشاء 100 ألف فدان زراعة محمية كما أن الجهود التى بذلت فى المشروعات القومية الخاصة بالاستصلاح منها مشروع الـ 1.5 مليون فدان، والدلتا الجديدة، ووضع ميزانية خاصة بالمياه وترشيد استهلاك المياه وإعادة تدويرها مرة أخرى، وما يحدث الآن من إنشاء محطة معالجة الصرف الزراعى فى مدينة الحمام مؤكدا أن مثل هذه المشروعات القومية ساهمت في توفير الأمن الغذائي وال طوال فترة كورونا لم تشهد البلاد أي أزمات تتعلق بنقص السلع حيث نجحت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية في توفير وتأمين احتياطي استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية .



وأشار "أبو اليزيد " الى أن جميع المشروعات القومية التي تمت سواء مشروع الـ100 ألف زراعات محمية، والدلتا الجديدة، حيث تم زراعة 460 ألف فدان، وصحارى سرابيوم ومحطة تحلية مياه بحر البقر، وإعداد نصف مليون فدان بشمال سيناء، وإعادة إحياء مشروع توشكى الخير والذى يبلغ قوامه 600 ألف فدان، ومشروع 1.5 مليون فدان يسمى بالريف المصري اتخذت منهج التنمية المستدامة ، في الظهير الصحراوي بالعديد من المحافظات من خلال خط توسع أفقي المستهدف 3.5 مليون فدان تضاف على رقعة الزراعة المصرية ،كما أن هناك مشروعات تدوير المياه والاستفادة منها بعد أن كانت مهدرة، وتبطين الترع، ومشروع تحديث عملية الري، والخطة الاستراتيجية استغلال الآبار، موضحا أنه لن نصل إلى استدامة زراعية وأمن غذائي إلا بتحديث منظومة الري والالات الزراعية والمستلزمات الزراعية.