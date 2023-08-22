طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر

منذ ظهور المتحور الجديد لكورونا "EG.5 أو كما يطلق عليه "إيريس" وهناك حالة من القلق والرعب سادت عالميًا، وما زاد الطين بلة داخل مصر هو إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية إن نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالأنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوى تؤكد إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور إيريس EG-5.2".

وتساءل الكثيرين عن كيفية الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا، وهو ما أوضحة الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، والذي قال لابد من العودة للتدابير الوقائية للحفاظ على مكتسبات مصر في حرب كورونا التي ما زالت مستمرة، مضيفًا "الكورونا ليس له آمان".

وأضاف بدران في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد" لا بد من استخدام الكمامة فى كل مكان به تجمعات أو وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات وتغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.غسل اليدين بشكل متكرر، مؤكدًا على تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

وأشار، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات، حيث أن القبلات يمكن أن تنقل متحورات فيروس كورونا، مع ضرورة التباعد الاجتماعى وعدم التدخين أو التواجد فى مجال المدخنين.

وأكد الدكتور مجدي بدران على أهمية التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش ، منبهًا على ضرورة تهوية الغرف والصالات، والنوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

وتابع: من طرق الوقاية من الإصابة بالمتحور الجديد لكورونا، الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر، مع ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين والتغذية للمخ22، مضيفًا “من المهم متابعة التطعيم بلقاحات كورونا، وكل من حصل على لقاحذ كورونا ومر على تطعيمه 6 أشهر لا بد أن يذهب لمراكز تلقي لقاح كورونا والحصول على جرعة تعزيزية للجهاز المناعي لحمايته وحماية المجتمع من نشأة متحورات جديدة الكورونا”.