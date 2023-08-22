تشكيل شباب أهلي دبي لمواجهة النصر في دوري أبطال آسيا

أعلن المدرب الصربي نيكوليتش المدير الفني لنادي شباب أهلي دبي، تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة نادي النصر، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الأول بارك، ضمن مواجهات الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

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تشكيل شباب أهلي دبي أمام النصر السعودي

يقود ماجد ناصر تشكيل شباب أهلي دبي لمواجهة نادي النصر، ويعاونه مؤنس دبور ويوري سيزار، وفي تشكيل جاء مكون من:-

حراسة المرمى: ماجد ناصر

خط الدفاع: سعيد سليمان - يوسف جابر - رينان - محمد مرزوق

خط الوسط:يحيى الغساني - يوري سيزار - طارق أحمد - عزيزيون غانيف

خط الهجوم: مؤنس دبور - إيجور جيسوس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء شباب أهلي دبي أمام النصر كل من حسن حمزه ومحمد جمعه وسلطان علي ومرزوق وعيد خميس وجمال اسشماعيل ويوسف جابر وسالمن خميس والنقبي وطارق احمد وهيكل ومروان فهد.

على الجانب الأخر جاء تشكيل نادي النصر مكون من نواف العقيدي في حراسة المرمى، ونواف بوشل وعبد الإله العمري وعبدالله مادو وجيسلان كونان في خط الدفاع، ومارسيلو بروزوفيتش وعبد الرحمن غريب وسعد فهد الناصر في خط الوسط، وكريستيانو رونالدو وساديو ماني وأندرسون تاليسكا في خط الهجوم.