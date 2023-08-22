الوكرة ونافباخور.. تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بمشاركة حمدي فتحي

انتهت مجريات الشوط الأول من مباراة الوكرة القطري أمام نادي نافباخور نامانجان الأوزبكي، بالتعادل بدون أهداف، في المواجهة الجارية بين الفريقين على ملعب ستاد الجنوب في قطر، والتي تدخل ضمن منافسات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا لنسخة الموسم الحالي 2023-2024.

ملخص الشوط الاول من مباراة الوكرة ونافباخور

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الوكرة الذي يلعب له النجم المصري حمدي فتحي، كما كانت السيطرة الهجومية لصالح الفريق القطري الذي ضغط بقوة على منافسه، وشهدت أحداث الشوط الأول بطاقة صفراء على ميلوش ميلوفيتش لاعب الفريق الأوزبكي، كما كان الوكرة مجبر على إجراء تبديل في الدقيقة 17 بخروج حازم شحاته ودخول خالد يوسف.

حمدي فتحي يشارك أساسيًا:-

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة أمام نافباخور الأوزبكي، والذي تكون من عمير السيد ولوكاس مينديز وترنت ساينسبري وأحمد فاضل ومحمد بن يطو وأيوب عسال وجيلسون دالا ومراد ناجي وأحمد عبد المقصود وحازم شحاته.

ويمتلك نادي الوكرة على مقاعد البدلاء أمام فريق نافباخور الأوزبكي كل من محمد البكري وسعود الخاطر وابراهيم الصادق وخالد شراب ورابح يحيي وناصر اليزيدي وخالد منير ومحمد خالد ونبيل عرفان ويوسف الخطيب، يمكنه الاستعانه بخدماتهم في الشوط الثاني لتحقيق الانتصار.