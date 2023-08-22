شيرين عرفة مدخل رزقها.. مها الصغير اتجهت للإعلام لظروفها الصعبة

تقدم الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا وابنة مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا، لتحقق نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدات عالية، إلا أنها تكشف أن دخولها لهذا المجال جاء "صدفة".

مها الصغير ورضوى الشربيني

وأوضحت مها الصغير خلال استضافتها في برنامج "هي وبس" والتي تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني، أنها لم يخطر ببالها الدخول في مجال الإعلام، رغم ارتباط دراستها بهذا المجال، وأن سر لجوئها لذلك هو تعرضها لظروف شخصية صعبة دفعتها للعمل؛ إذ جاءت عن طريق الصدفة، فكانت تحتاج لمصدر رزق ثابت في حياتها.

وقد اقترحت شيرين عرفة ابنة المخرج شريف عرفة، دخولها في مجال الإعلام والعمل معها كمذيعة، لتوافقها وتبدأ مشوار حياتها في هذا المجال.

صادقة وعفوية.. مها الصغير تشيد بمصداقية يسرا

وكشفت مها الصغير أن من أكثر الحلقات التي تأثرت بها كثيرًا على مدى مشوارها المهني، مع الفنانة يسرا نظرًا لحبها الشديد لها، مؤكدة أنها كانت صادقة وعفوية في حديثها ولم تتصنع في إجاباتها.

مها الصغير وأحمد السقا

مها الصغير هي إعلامية ومقدمة برامج عربية شهيرة تحمل الجنسية المصرية، وولدت في محافظة القاهرة الكبرى بين أسرة مصرية فنية فوالدها هو مصفف الشعر الشهير محمد الصغير الذي اشتهر بين الفنانين والنجوم المصريين والعرب بأنه أفضل مصففي الشعر، والجدير بالذكر أن مها الصغير قد تركت مجال العمل في التليفزيون والإعلام منذ سنوات عدة وكانت تكتفي بالظهور رفقة زوجها الفنان أحمد السقا من خلال المهرجانات الدولية والاحتفالات.

إلا أنها عادت بعد ذلك، لتقدم أحد البرامج الشهيرة، وهو "الستات مايعرفوش يكدبوا"، ويُعرض على قناة سي بي سي، ويقدم معها البرنامج الإعلاميات: منى عبدالغني وهبة الأباصيري وإيمان عز الدين.