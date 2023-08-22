أوتافيو في السعودية تمهيدًا للتوقيع لنادي النصر

وصل النجم البرتغالي أوتافيو إدميلسون لاعب نادي بورتو البرتغالي للرياض، قبل قليل اليوم الثلاثاء، تمهيدًا للتوقيع الرسمي على عقود الانتقال لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وليكون خامس صفقات العالمي.

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أوتافيو يصل الرياض تمهيدًا للتوقيع لـ النصر

ورصدت كاميرات الصحف السعودية وصول اللاعب لمطار الرياض تمهيدًا لإعلان انتقاله للعالمي خلال الساعات القليلة المقبلة من اليوم الثلاثاء.

وكان نادي النصر السعودي قد توصل لاتفاق مع اللاعب البرتغالي أوتافيو نجم بورتو على التوقيع لمدة ثلاثة مواسم، تنتهي بنهاية موسم 2025-26، على أن يحصل بورتو على مبلغ 60 مليون يورو مقابل اتمام الصفقة، والتي ستدفع على ثلاث دفعات بالتساوي.

تعاقد النصر في الميركاتو الصيفي الحالي مع كل من ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأليكس تيليس، فضلًا عن وجود كريستيانو رونالدو وأندرسون تاليسكا وجيسلان كونان وديفيد أوسبينا.

يخوض نادي النصر مواجهة مهمة أمام فريق شباب أهلي دبي مساء اليوم الثلاثاء، في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال آسيا، ومن المقرر أن تكون مواجهة المقبلة أمام نادي الفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.