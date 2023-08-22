مسلسل أزمات تاليسكا عرض مستمر يكتب اقتراب نهاية قصته مع النصر

أقترب تاليسكا من الرحيل عن صفوف نادي النصر السعودي، في الميركاتو الصيفي بطلب من مدرب العالمي، لويس كاسترو، برحيل اللاعب البرازيلي.

طالب كاسترو من إدارة النصر رحيل تاليسكا، بشكل مفاجئ، ليقترب اللاعب من الرحيل عن صفوف العالمي، بعدما أكدت التقارير الصحفية السعودية، أن النادي السعودي لن يرفض طلبه.

مع اقتراب رحيل اللاعب البرازيلي تاليسكا عن صفوف النصر بعدما قضى معهم سنتين منذ إنتقاله لصفوف النصر في صيف 2021 قادما من الدوري الصيني.



مسلسل أزمات تاليسكا عرض مستمر يكتب اقتراب قصته مع النصر



تسبب تاليسكا في أكثر من أزمة خلال فترة تواجده مع النصر، كانت آخرها بعدما دخل في اشتباك مع مدافع الهلال، علي البليهي، بعدما استفز البرازيلي اللاعب، ردا على ما قام به اللاعب السعودي في عام 2021.

كان تاليسكا توج مع العالمي بلقب البطولة العربية، ليذهب لرفع علم فريقه النصر، ويغرسه في منتصف الملعب ليصطدم معه علي البليهي ويحاول منعه بكل قوة ليحدث اشتباك قوي بين الثنائي "خناقة شوارع"، ليتدخل لاعبو والجهاز الفني للفريقين من أجل فض الاشتباك.



كتب البليهي بعد تلك الواقعة : أنا الشامخ الذي ورث المجد.. لاعلم غير الهلال يرفرف عاليا.



كان سبب ما قام به تاليسكا، ردا على ما فعله البليهي بعد إقصاء الهلال، لنظيره النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، بعدما حمل علم الزعيم في وسط الملعب "ملعب مرسول بارك" معقل النصر، ونشر الصورة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" وعلق عليها: الأرض أرضي والزمان زماني..البليهي بارك.





أزمة تاليسكا والعسيري:



بدأت الأزمة بعد تعادل النصر مع الفيحاء بهدف لكلاهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

كان عبد الفتاح العسيري أعرب عن غضبه من قرارات المدربين، حول تفضيلهم للاعب الأجنبي على المحلي، بعد تغييره في المباراة، وصرح بعد اللقاء أنه جاهز 100% مضيفا، أنه يتعجب من خروجه في بداية اللقاء، وأن اللاعب الأجنبي يحظى بفرصة إضافية عن اللاعب المحلي، وأن اللاعب المحلي توجه له الانتقادات، مشيرا أنه لا يقصد مباراة اليوم لكن حديثي بشكل عام.



رد تاليسكا على تصريحات العسيري: كرة القدم للرجال !



قبل أن يرد عليه تاليسكا عبر حسابه على "تويتر"، إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة عليه أن تتدرب وتكرس نفسك لهذا النادي، لا تتظاهر بالإصابات حتى لا تلعب بضع المباريات لأن النادي يمر بلحظة سيئة، مضيفا: احترمنا نحن الأجانب الذين نعمل هنا يوما بعد يوم لإعطاء النادي الأفضل.



وتابع أنه يجب احترام المدرب الذي يكرس مجهوده لمساعدتنا بنسبة 100%، حان الوقت لنا جميعا أن نصمت ونعمل بجد أكبر وصدق أكثر، كرة القدم للرجال وليس للأطفال. لتثير التغريدة الجدل بين جماهير النصر، ليضطر اللاعب لحذفها بعدما اصبح اسمه هاشتاج متصدر موقع تويتر.



رد النصر على أزمة الثنائي:



أصدر نادي النصر بيان رسمي بشأن أزمة تاليسكا والعسيري، وأكد النادي السعودي أن نتيجة المباراة أمام الفيحاء غير مقبولة، مضيفا أن النادي فتح تحقيقا داخليا بخصوص التصريحات الإعلامية بعد المباراة، وبناءً على نتائج التحقيق سيتم اتخاذ اللاعب بشأن القرارات المناسبة، حسب لوائح النادي الداخلية.

قبل أن تنتهي الأزمة بعد تواصل الثنائي بينهما هاتفيا وأوضح العسيري مقصده من التصريحات، أنه لم يكن يقصده وتحدث بشكل عام على جميع الأندية وليس لاعب أجنبي أو نادي بعينه، قبل أن يرد البرازيلي أن الحديث وصل له بشكل خاطئ، ليعتذر النثائي لبعضهما وتنتهي الأزمة.



أزمة تاليسكا وحمدالله:



اصطدم تاليسكا ضد زميله السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله، بعدما رحل اللاعب عن صفوف النصر، وفسخ عقده من طرف واحد بعد ازماته المتكررة مع العالمي، للانتقال إلى صفوف اتحاد جدة في نوفمبر 2021، وتقديم شكوى في ناديه السابق النصر سبب مستحقاته المتأخرة.



كان تاليسكا وجه تصريحات نارية ضد حمدالله بعدما أكد أن المغربي تسبب في مشاكل كثير واجواء مشحونة داخل الفريق، وأن بعض اللاعبين كانوا يتجنبون التعامل معه، نعم قدم الكثير لكن مشاكله كانت أكثر.

وتابع أنه فكر جديا في الرحيل وجمع حقائب السفر لمغادرة النصر بعد 3 شهور فقط لكن الحقائب فارغة الأن، وأنه عندما سجل هدفه الأول مع النصر لم يحتفل اللاعب معه، ولم أشعر معه بالصدق.

رفض عبدالرزاق حمدالله الرد على تصريحات تاليسكا، ليقرر تقديم شكوى رسمية ضده أمام لجنة الانضباط ، معتبرا أن تصريحاته مسيئة له.



تاليسكا يغيب عن المعسكر بسبب حفل غنائي!



فجر تاليسكا أزمة داخل النصر، وتسبب بغضب آثارة غضب جماهير العالمي بعدما غاب عن المعسكر فريقه في مدينة مارابيا الإسبانية في عام 2022، بعدما اعتذر اللاعب عن الحضور في الموعد المقرر له لأسباب شخصية، بينما تم نشر فيديو للاعب البرازيلي وهو يقوم بإحياء أحد الحفلات الغنائية في البرازيل ما آثار غضب الجماهير.

لكن أكد اللاعب البرازيلي أنه ملتزم بعقده مع النصر ومستمر الذي يؤكد وجود بند اجازة لمدة شهر بعد نهاية آخر مباراة في كل موسم.



قبل ان تنتهي الأزمة بوصوله إلى معسكر النصر في مارابيا الإسبانية، وعقد جلسة مع مدربه جارسيا أنه يعاني من ظروف عائلية تسببت في تأخر وصوله للمعسكر الخارجي ليقرر النادي السعودي الاكتفاء بتوقيع عقوبة عليه وفقا للائحة النصر للعقوبات بالنادي، وينتهي الأمر.



صدام قوي بين نادي الهلال وتاليسكا



كان تاليسكا فجر أزمة بعد تصريحاته في فيلم النصر، الذي قال فيه أنه حال لم يحصل الهلال على الدعم التحكيمي لخسر جميع مبارياته، ليتحرك مسؤولو نادي الزعيم بتقديم شكوى ضد اللاعب البرازيلي بسبب تصريحاته المسيئة للنادي السعودي عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.



لتأكد اللجنة انه تم قبول الشكوى وإثبات التهم ضد اللاعب لتقرر تغريمه مبلغ 60 ألف ريال مع توجيه إنذار بعدم الإساءة وإثارة الرأي العام ، بالإضافة لمترجم فريق النصر، مكرم منصوري 5 مباريات وتغريمه 50 ألف ريال.



صدام مع رونالدو وتصريحات مثيرة:



أكدت التقارير الصحفية أن النصر آثار الجدل براتب رونالدو الضخم مع العالمي، بعدما بدأ النادي السعودي في ملف تجديد عقود اللاعبين على رأسهم تاليسكا، ليطالب بتعديل راتبه السنوي من أجل الموافقة على تجديد عقده، بعدما أرتبط أسمه بالهروب من النادي بسبب الراتب الضخم لرونالدو.



أدلى تاليسكا تصريحات مثيرة للجدل لإذاعية برازيلية، بشأن زميله الجديد وقتها كريستيانو رونالدو، مشيرا إلى أن نيمار أفضل من الدون، رغم أن الأخير متكامل.



وتابع أنه ليس من المبهورين برؤيته، مضيفا أنا لست كذلك لم ألمسه أو أطلب التقاط صورة معه، هو ظاهرة عالمية لا يمكن منافسته لكن نيمار فنيا أفضل منه.



بشكتاش وتاليسكا..النصر يهدد بالتصعيد للفيفا:



صرح شينول جونيش مدرب باشكتاش التركي أن اللاعب البرازيلي تاليسكا طلب منه انتشاله من صفوف النصر، والتعاقد معه في الميركاتو الحالي، قبل أن يكذبه لاعب النصر، وينفي تلك التصريحات.

ليشعر مسؤولو النصر بالغضب الشديد ضد تلك التصريحات ليبدأ النادي في التفكير بشأن تقديم شكوى رسمية ضدهم بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لكن أشارت تقارير صحفية تركية، أن الفيفا سيحقق في شكوى النصر ضد جونيش ومسؤولي النادي التركي، بعد وصول الشكوى، قبل أن يعلن نادي باشكتاش في بيان رسمي فشل المفاوضات معه بسبب المقابل المادي.

