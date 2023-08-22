قناة مفتوحة تنقل مباراة إنتر ميامي المقبلة بنصف نهائي كأس الولايات المتحدة

يخوض نادي إنتر ميامي الأمريكي الذي يقوده الأرجنتيني ليونيل ميسي، مواجهة مهمة أمام فريق سينسيناتي، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد تي كيو إل، وذلك ضمن مواجهات نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة "كأس لامارا هانت"، لنسخة الموسم الحالي 2023.

اقرأ ايضًا ..

ويقود ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي في لقاء نصف نهائي كأس الولايات المتحدة لمواجهة سينسيناتي، ويعاونه كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا وجوزيف مارتينيز.

قناة مفتوحة تنقل مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي

مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة من خلال قنوات أبوظبي الرياضية مباشرة في الوطن العربي العربي، والتي تنقل للجمهور من خلال القناة الأولى "أبوظبي 1".

تقام مباراة إنتر ميامي وسينسيناتي في نصف نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة "كأس لامارا هانت"، يوم الخميس الموافق الموافق 24 من شهر أغسطس الجاري 2023، والتي تنطلق في تمام الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت أبوظبي.

فاز نادي إنتر ميامي ببطولة كأس الدوريات والتي كانت على حساب فريق ناشفيل بركلات الترجيح 10-9 بعد نهاية اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.