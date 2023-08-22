ماريجا يقترب من الانتقال لنادي الشباب السعودي

يقترب النجم المالي موسي ماريجا لاعب نادي الهلال السعودي السابق من الانتقال لنادي الشباب، في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بعدما أعلن أزرق الرياض رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق.

اقرأ ايضًا ..

ماريجا يقترب من الانتقال لنادي الشباب

بعد رحيل ماريجا عن الهلال تفكر إدارة الشباب في التعاقد مع اللاعب لدعم قلب الهجوم لتعويض رحيل بوبندزا وسانتي مينا وأحمد عبده، وحتى تعافي كارلوس جونيور من الإصابة التي يعاني منها.

طلبت إدارة نادي الهلال من موسي ماريجا توفير عروض احترافيه في الخارج بمقابل مادي جيد، وفي حالة عدم امتلاك اللاعب لعروض خارجيه فعليه التفكير في العرض الأخر بقبول ورقة المخالصة المالية.

كان ينتهي عقد موسي ماريجا مع نادي الهلال في يونيو من العام المقبل 2024، ويتبقى له موسم واحد فقط، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قدره 4 ملايين يورو.

كان خورخي خيسوس قد قرر خروج اللاعب من قائمة أزرق الرياض في الفترة الأخيره، ودخوله التدريبات على فترتين صباحية ومسائيه.