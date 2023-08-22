عاجل
طرق الوقاية من متحور كورونا الجديد بعد ظهوره في مصر
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى

بوابة الوفد الإلكترونية

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبي منتخب لرفع الأثقال البارالمبى بعد تحقيق فضية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإماراتية دبي.

txt

الشباب والرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

txt

الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT


وحقق هادي صموئل  لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى الميدالية الفضية وزن 49 كجم، وحقق محمد فتحي لاعب المنتخب الميدالية البرونزية فى  وزن 49 كجم، وذلك في اليوم الأول فقط للبطولة، بمشاركة البطولة 19 لاعباً ولاعبة من المنتخب المصري.

 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

 

ولفت الوزير إلي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.

مواد متعلقة

بدء تشغيل المدرسة الدولية الرسمية بمدينة المنصورة الجديدة

محافظ الغربية يتابع أعمال التطوير بالمحلة وكفر الزيات