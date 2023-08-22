وزير الرياضة يهنئ لاعبي منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة القلبية إلي لاعبي منتخب لرفع الأثقال البارالمبى بعد تحقيق فضية وبرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبية بالعاصمة الإماراتية دبي.



وحقق هادي صموئل لاعب منتخب رفع الاثقال البارالمبى الميدالية الفضية وزن 49 كجم، وحقق محمد فتحي لاعب المنتخب الميدالية البرونزية فى وزن 49 كجم، وذلك في اليوم الأول فقط للبطولة، بمشاركة البطولة 19 لاعباً ولاعبة من المنتخب المصري.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي متابعته المستمرة لكافة مشاركات الأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ولفت الوزير إلي دعم القيادة السياسية المصرية للرياضة والرياضيين، ما ينعكس علي تحقيق النجاحات والإنجازات على كافة الأصعدة العالمية والقارية، مشيرًا أن الوزارة تعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل وفق الخطط والمعسكرات التدريبية المحدد من الاتحادات الرياضية والتعاون المثمر بين الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات.