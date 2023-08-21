عاجل
قصف عنيف مُتبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT

بوابة الوفد الإلكترونية

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإداره العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT،  ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة " شباب للمستقبل،  والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من( ٢١- ٢٤) أغسطس الجاري بمحافظة القاهرة.

txt

وزارة الشباب ومعهد التخطيط يوقعان اتفاقية حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر

txt

وزير الرياضة: الاستثمار بقدرات الشباب ساهم في تنمية المجتمع



ويشارك في  التدريب مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

ويهدف مشروع 'شباب للمستقبل '  إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وذلك بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتولي وزارة الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً بتدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني و القطاع الخاص.

الجدير بالذكر ان تدريب " دليل مستقبل العمل " يشمل مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها صقل مهارات مدربي وزارة الشباب والرياضة، والتي تتمثل في حقوق والتزامات العمل ، السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، منازعات العمل وآليات التفادي والتسوية، الحوار المجتمعي والتمييز في العمل ومجموعة متنوعة من مهارات واساليب التدريب والتيسير

يذكر أنه تم تنفيذ التدريب  بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من(١٤- ١٧) أغسطس،  بمشاركة محافظات"الاسكندرية، دمياط، كفر الشيخ".

مواد متعلقة

موعد إعلان قائمة منتخب مصر استعدادا لمباراتي أثيوبيا وتونس

يضم كبار نجوم الوطن العربي.. موعد حفل محمد حماقي بموسم الكويت

الرزق يحب الخفية.. عمرو يكافح بعربة آيس كريم في شوارع الأقصر لتحصيل مصروفات الثانوية