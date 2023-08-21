الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT

تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب(الإداره العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT، ضمن أنشطة مشروع أندية البحث عن وظيفة " شباب للمستقبل، والذي يتم تنفيذه خلال الفترة من( ٢١- ٢٤) أغسطس الجاري بمحافظة القاهرة.





ويشارك في التدريب مجموعة من العاملين بمديريات الشباب والرياضة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.



ويهدف مشروع 'شباب للمستقبل ' إلى تحسين فرص المعيشة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشباب المصري وشباب الوافدين، وذلك من خلال رفع مهارات الشباب وتعزيز فرص حصولهم على العمل وتقديم خدمات المشورة المهنية من خلال مراكز الشباب، وذلك بالتعاون بين منظمة العمل الدولية واليونيسف تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وتولي وزارة الشباب والرياضة اهتماماً كبيراً بتدريب الشباب، وتوفير فرص عمل لهم، وهو نهج تحرص الوزارة على تنفيذه بصورة مستمرة من خلال التعاون مع المنظمات الدولية ومنظمات العمل المدني و القطاع الخاص.

الجدير بالذكر ان تدريب " دليل مستقبل العمل " يشمل مجموعة من المعارف والمهارات التي من شأنها صقل مهارات مدربي وزارة الشباب والرياضة، والتي تتمثل في حقوق والتزامات العمل ، السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، منازعات العمل وآليات التفادي والتسوية، الحوار المجتمعي والتمييز في العمل ومجموعة متنوعة من مهارات واساليب التدريب والتيسير

يذكر أنه تم تنفيذ التدريب بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من(١٤- ١٧) أغسطس، بمشاركة محافظات"الاسكندرية، دمياط، كفر الشيخ".