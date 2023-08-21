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الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تواصل منافسات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، فعاليات ومنافسات دورى مراكز الشباب توتال انرجيز النسخة العاشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وانطلقت أمس منافسات الأسبوع الخامس من دوري مراكز الشباب، حيث تُقام المباريات من أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا، مع تقسيم كل محافظة إلى أربع مجموعات.


أكد وزير الشباب والرياضة أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة، من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي. ومن المقرر أن يشارك في الدوري الرياضي للشباب عدد كبير من المراكز الشبابية في مختلف محافظات الجمهورية.


وتحرص الوزارة علي توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية بغرض اكتشاف المواهب الرياضية لديهم والاستفادة من تلك المواهب.


 

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