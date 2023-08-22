يتساءل أصحاب المعاشات، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، خاصة أننا اقتربنا من نهاية شهر أغسطس، وبدء شهر سبتمبر.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023.

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

وسيبدأ يوم الجمعة الموافق 1 سبتمبر ويستمر صرف المعاشات حتى يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 من خلال ماكينات ATM ومكاتب البريد ومنافذ الصرف التي وفرتها الوزارة المواطنين تيسيرا على كبار السن.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

- يصرف يومي 1سبتمبر و 2 سبتمبر، معاشات الفئة الأولى التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه.

- يصرف يومي 3 سبتمبر و 4 سبتمبر، معاشات الفئة الثانية التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه.

- يصرف يومي 5 سبتمبر و 6 سبتمبر، معاشات الفئة الثالثة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

- ماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك.

- فروع بنك ناصر الاجتماعي.

- محافظ الهواتف المحموله.

- البريد المصري.

- البنوك التجارية وبنوك القرى.

- منافذ شركة فورى.

- الصرف من خلال البريد المصري.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر سبتمبر 2023

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

- كتابة اسم المستخدم المراد الاستعلام عن معاشه.

- كتابة كلمة المرور الخاصة بالمستخدم.

-ستظهر لك قيمة المعاشات.