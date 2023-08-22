"أسنان جامعة الجيزة الجديدة" تعلن عن شراكتها الأكاديمية ومزايا الالتحاق بها

أعلنت جامعة الجيزة الجديدة NGU، برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس الجامعة، عن مزايا الالتحاق بكلية طب الأسنان، والتي تتعاون أكاديميًا مع University College London (UCL) المصنفة رقم 8 على مستوى العالم.

وأوضحت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن كلية طب الأسنان توفر برنامج تدريب شامل للطلاب مطابق للحياة الواقعية لطبيب الأسنان، كما توفر نظام تعليمى متكامل يسمح للطلاب برؤية القضايا من منظور متعدد التخصصات لإعدادهم بشكل أفضل لمواجهة التحديات العالمية المستقبلية.

ويبدأ التدريب العملى داخل العيادات من السنة الثالثة ويتوافق مع المعايير العالمية، كما يتم تدريب الطلاب على نماذج المحاكاة من السنة الأولى، كذلك التدريب على أسلوب اختبارات الـ (OSPE/OSCE) مما يؤهل الطلاب للاختبارات الدولية.

ويشمل البرنامج دورة لدراسة الأمراض البشرية "في السنة الثانية" والتي تمكن الطلاب من فحص الحالات والتعامل معها بشكل كلي، كذلك توفير دورات التطوير المهني، والتي تضمن حصول الطلاب على المهارات الأساسية بما في ذلك التفكير النقدي وحل المشكلات والمهارات التحليلية.

يذكر أن الحد الأدنى للقبول في كلية طب الأسنان ٧٨٪، وتوفر الجامعة العديد من البرامج لطلابها وتفتح الفرص والمجالات أمامهم بشكل كبير.

وأكدت جامعة الجيزة الجديدة NGU، أن خطوات التقديم للالتحاق بكلياتها المختلفة، تتم من خلال عدة خطوات وهى، زيارة الموقع الالكتروني www.ngu.edu.eg واستكمال استمارة التقديم الالكترونية ودفع مصاريف الاستمارة وهي 1500 جنيه من خلال الإيداع أو التحويل البنكي.

ويتم إرسال جميع المستندات المطلوبة الأكاديمية وغير الأكاديمية إلى جانب درجات اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL)، كما يمكن إرسال نسخ الكترونية من المستندات عبر الاستمارة الالكترونية، وسيتم طلب جميع النسخ الأصلية عند القبول، و ولعرض المستندات المطلوبة للشهادات الدراسية المختلفة ، يجب زيارة الرابط التالي علي موقع الجامعة الالكتروني https://ngu.edu.eg/ng-admissions/ .

وأشارت الجامعة إلى أنه لاستكمال جميع المتطلبات المذكورة أعلاه، يتم دعوة المتقدم لإجراء مقابلة شخصية، ثم يتم إرسال بيان القبول المؤقت إلى المتقدمين بمجرد استيفائهم لمتطلبات القبول والقبول الأكاديمي في وزارة التعليم العالي وجامعة الجيزة الجديدة، ويتم بعدها إرشاد المتقدمين بشأن الخطوات التالية والمواعيد النهائية لقبول وعملية دفع الرسوم الدراسية.