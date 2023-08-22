داود: ملتقيات جامعة الأزهر تؤكد عنايتها البالغة بقضايا البيئة والمناخ

قال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن حرص جامعة الأزهر على إقامة الملتقيات والمنتديات البيئية، يدل على عنايتها البالغة بقضية البيئة والمناخ، التي أصبحت تشغل العالم بأكمله، لما يشهده من تغيرات صارخة، أثرت تأثيرا سلبيا على حياة الأمم والشعوب، حيث ارتفاع درجات الحرارة والتصحر والجفاف وكثرة الفيضانات والأعاصير والزلازل، حتى هلك الضرع والزرع، وتعالت صيحات الدول بضرورة الاتحاد لمواجهة هذه المخاطر العظيمة.

وأوضح رئيس جامعة الأزهر، خلال كلمته التي ألقاها اليوم بالملتقى البيئي العاشر لجامعة الأزهر، أن تلك التأثيرات الخطيرة ترجع إلى سوء تدخل الإنسان في البيئة، وعدم حرصه على سلامتها وأمنها واستقرارها، حتى وقع العالم في فتنة العامة لن تميز بين الغني والفقير، أو القوي والضعيف، وبين الدول المتقدمة والمتأخرة، بل أصابت الجميع دون تمييز، مؤكدا أنه يجب على الإنسان أن يحسن التعامل مع البيئة، حتى تنعم الإنسانية جمعاء بالأمن والاستقرار البيئي.

فعاليات الملتقى البيئي العاشر

الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر

وتنظم جامعة الأزهر اليوم الثلاثاء، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة بمركز الأزهر للمؤتمرات، فعاليات الملتقى البيئي العاشر بعنوان: "أفريقيا في القلب..من أجل المناخ" تحت شعار "بيئتنا حياتنا"،حيث يناقش الملتقى خمسة محاور رئيسة هي: التنمية الاقتصادية وبناء المرونة للعمل المناخي، الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ES6 ، دور الجامعات في التحول الرقمي نحو الاقتصاد الأخضر، حشد التمويل العلمي للتكيف والمرونة، المساهمات الطلابية في المشروعات الخضراء، تنمية الأفكار والإبداع لطلاب الجامعات.