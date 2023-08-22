القبض على مستريح الأدوية في سوهاج

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات البلاغ الوارد للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين (مقيمين بسوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم، وتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستحضرات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

الاستيلاء على مبلغ 7,5 مليون جنيه مـن المبلغين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بالنصب والتحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه ، وتمكنه من الاستيلاء على مبلغ (7,5 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه.