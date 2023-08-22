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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على عصابة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي بالبحيرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجح قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة في ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة كفر الدوار) تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقة أغطية ومهمات شبكة الصرف الصحى، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى باستخدام مركبة "توك توك".

 

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وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) وقائع سرقة بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات ومركبة "التوك توك".

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

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