تنسيق الجامعات 2023.. موعد تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة

يبحث الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بتنسيق المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة عن موعد فتح باب تسجيل الرغبات بالمرحلة الثالثة، يأتي ذلك بالتزامن مع ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ومن المتوقع أن تبدء المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2023 بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، وانتهاء مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب والتي من المقرر أن تبدأ بعد غد الموافق 24/8/2023 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 28/8/2023

ويبدأ موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قبيل منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك عقب ظهور نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة، على أن تظهر نتيجة الترشيح للكليات والمعاهد في نفس الأسبوع وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب لإنهاء إجراءات الالتحاق بالكليات وتقديم الأوراق المطلوبة قبل بدء الدراسة في موعدها المحدد من الوزارة يوم 30 سبتمبر 2023.

ومن المقرر أن تكون المرحلة الثالثة للتنسيق على مرحلتين الأولى للطلاب الناجحين من الدور الأول للثانوية العامة، والثانية لطلاب امتحانات الدور الثاني، وفقا لما تطبقه وزارة التعليم العالي من ضوابط لتنظيم تنسيق القبول بالجامعات، وسيبدأ الحد الأدنى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة العلمية والأدبية من 205 درجة فأكثر بنسبة 50%.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2023 من هنـــــــــــــــا.

اختيار مصدر الشهادة التى حصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب والمكتوب على استمارة النجاح.

يكتب الطالب الرقم التأكيدي الظاهر على الشاشة.

كتابة كافة البيانات الأساسية الخاصة بالطالب.

يقوم الطالب باختيار الرغبات بالترتيب مع التوزيع الجغرافي وذلك بعد مراجعة البيانات.

يقوم الطالب بالضغط على جملة الخطوة التالية بعد انتهاء الطالب من ملء الرغبات.

يتم إعادة تسجيل البيانات مرة اخرى.

الضغط على كلمة تسجيل.

طباعة الاستمارة، واختيار صيغة Microsoft Print To PDF.