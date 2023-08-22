في خطوتين.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بعد ظهورها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس، أمر يكثر البحث عليه خلال الساعات الأخيرة، بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ويستطيع طلاب الثانوية العامة 2023، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من خلال الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني والحصول على النتيجة، وبعد ذلك يتبقى فقط طباعة بطاقة الترشيح حتى يستطيع الطالب التقديم إلى الكليات الحكومية.

طرق الحصول على نتيجة المرحلة الثانية 2023

ويمكن لطلاب الثانوية العامة 2023 الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال خطوتين بالتسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع ثم اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023، وبعدها يقوم بتسجيل البيانات وهي رقم الجلوس والرقم السري، ثم تظهر أمامك نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن تنسيق المرحلة الثانية

الدخول على الرابط الرسمي tansik.digital.gov.eg

اختيار نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

كتابة رقم الجلوس.

كتابة الرقم السري.

الاستعلام عن الترشيح.

يذكر أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للجامعات، وعدد طلاب هذه المرحلة.

وتقرر قبول طلاب الشعبة العلمية بحد أدنى 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، ومن الشعبة الأدبية تقرر الحد الأدنى 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05%.

واستنفذ عدد (14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.