تنسيق الجامعات 2023.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب والتحويل بين الكليات

بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية، تصدّر موعد فتح تقليل الاغتراب 2023 محرك البحث العالمي جوجل، إذ يساعد تقليل الاغتراب على اختيار الكلية الأقرب من محل سكن الطالب في حال وقع الاختيار في نتيجة التنسيق على كلية بمحافظة نائية عن محل سكن الطالب.

ويبحث الطلاب واولياء الأمور عن موعد فتح تقليل الاغتراب والشروط الواجب توافرها للتقديم فيه وخطوات تقديم طلب تحويل بين الكليات، وحرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم كل ما يهتم به القارئ ويبحث عنه ننشر لكم في سياق السطور التالية موعد وشروط وخطوات تقليل الاغتراب 2023.

موعد فتح باب التحويل بين الكليات “تقليل الاغتراب”

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الالكتروني: www.tansik.digital.gov.eg أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 24/8/2023 حتى يوم الاثنين الموافق 28/8/2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن.

شروط تقليل الاغتراب 2023



التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع، والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب

خطوات التحويل بين الكليات "تقليل الاغتراب"

الدخول على موقع التنسيق من هنــــــا والضغط على خدمة «تقليل الاغتراب».

إدخال نوع الشهادة الحاصل عليها الطالب.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

يظهر أمام الطالب من خلال موقع تقليل اغتراب الكليات 2023 قائمة الرغبات المسجلة سابقا، ثم يضغط على قائمة جديدة.

تظهر خطوة تقليل الاغتراب، اختر أحد الخيارات التالية “تقليل اغتراب مناظر - تقليل اغتراب غير مناظر - معاهد”.

إدخال التخصص والكلية أو المعهد الذي يرغب الطالب في الالتحاق به، وفقًا للقواعد المقررة، وإدخال الرقم القومي والرقم السري والرقم التأكيدي، ثم النقر على تسجيل.