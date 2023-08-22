البصل يصل 20 جنيه.. أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق قنا

تحرص “بوابة الوفد” على خدمة القراء من خلال رصد أسعار الخضروات والفاكهة بأسواق محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، والتى تشهد ارتفاعًا ملحوظًا فى الأسعار؛ ليسجل سعر كيلو البصل بنوعية الأبيض والأحمر 20 جنيها، واستقر كيلو الطماطم فى حدود 10 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ 15 جنيهات، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيها.

واستقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون ب 10 جنيه.

أسعار الفاكهة في أسواق قنا

وسجل كيلو التين 20 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 إلى و 40 جنيها للكيلو، فى حين تراوح سعر المانجو ما بين 20 و25 جنيها للكيلو، وبلغ كيلو الموز الـ 15 جنيها ، وسجل كيلو العنب ما بين 10جنيها للكيلو .

وبلغ سعر كيلو الجوافة 25 جنيها للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 30 جنيها والبرتقال 30جنيها هو الاخر وبلغ كيلو الكموثره 25 جنيها للكيلو، وتراوح البطيخ فى حدود 15جنيها للكيلو هو الاخر، وستقر سعر الرمان عند حاجز 5 جنيهات للكيلو .

كما حافظ البصل على ارتفاعه بالسوق فقد سجل سعر الكيلو منه، 20 جنيها، واستقرت البامية فى حدود الـ 20 و25 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 20 و 25 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس الـ 12 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهاً للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منه .