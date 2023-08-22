تسكين 454 ألف طالب ثانوية في تنسيق الجامعات 2023

وزّع مكتب التنسيق الإلكتروني 453 ألفًا و949 طالبًا وطالبة في الثانوية العامة على الكليات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 حتى الآن.

وأتم مكتب التنسيق الإلكتروني توزيع هؤلاء الطلاب في المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2023 خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 329 ألفا و414 طالبا وطالبة على الجامعات والمعاهد في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

ووزعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 282 ألفا و280 طالبا وطالبة على الكليات الجامعية في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

كما وزعت وزارة التعليم العالي 47 ألفا و134 طالبا وطالبة على المعاهد التابعة للوزارة في تنسيق المرحلة الثانية 2023.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين في تنسيق المرحلة الثانية 344 ألفا و386 طالبا وطالبة، بينهم 254 ألفا و168 طالبا وطالبة، و90 ألفا و218 طالبا وطالبة.

وبلغ عدد الطلاب الذين لم يتقدموا في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 نحو 5 آلاف و747 طالبا وطالبة.

واستنفذ 14 ألفا و972 طالبا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم اتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

رابط نتيجة تنسيق الجامعات 2023

ولمعرفة نتيجة تنسيق الجامعات 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة من خلال الموقع الرسمي للتنسيق برقم الجلوس (اضغط هنا).



نتيجة تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

وبدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للقبول بالجامعات نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2023 لطلاب المرحلتين الأولي والثانية.

وسوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية في تنسيق الجامعات 2023.





