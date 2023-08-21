عبدالغني و زيزو يزوران معسكر فريق المقاولون مواليد 2003

حرص الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب ، والكابتن محمد عبد العزيز مشرف قطاع الشباب والناشئين ، على زيارة المعسكر المغلق لفريق الشباب مواليد 2003 ، والذى يقام خلال الأسبوع الجارى بالإسماعيلية ، إستعداداً لبطولات الجمهورية للموسم الرياضى 2024/2023 .



وخلال الزيارة قام يسري عبدالغني بجولة تفقدية لمرافق المعسكر بما في ذلك غرف إقامة اللاعبين والملاعب وصالة الجيم والمطعم، كما اطمئن على سير برنامج المعسكر ومتابعة المباراة الودية التي أقيمت أمام فريق القناة ٠

ورافقهما في الزيارة الدكتور محمد سعيد مخطط أحمال القطاع والدكتور فادي الجندي المعد النفسي لفرق القطاع ٠

وقد اشاد يسري عبدالغني بالجهود المبذولة من جانب الأجهزة الفنية في التزام و انضباط اللاعبين وتحقيق الإستفادة القصوى من المعسكر ، إستعداداً لخوض منافسات بطولة الجمهورية للموسم الرياضي الجديد ٠