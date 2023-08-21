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الإثنين 21 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قطار كابيتانو مصر الموسم الثاني يصل محطته الأخيرة باستاد بنها الرياضي

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، استقبال استاد بنها الرياضي، اليوم، للاعبين الراغبين في خوض اختبارات مشروع اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر الموسم الثاني مواليد ٢٠٠٩.

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الشباب والرياضة والعمل الدولية تنظمان التدريب الثاني لمدربين دليل مستقبل العمل TOT

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وزارة الشباب ومعهد التخطيط يوقعان اتفاقية حول بناء الحسابات الفرعية الخاصة بالرياضة في مصر

وصل عدد المتقدمين للاختبارات من أبناء محافظة القليوبية لما يقارب ١٧٠٠ لاعب ، وانتهت اللجنة الفنية للمشروع من تنفيذ عمليات الاختبارات بكل شفافية ووفق للإجراءات التحضيرية المتبعة في كافة المحافظات سواء علي المستوي الفني أو التنظيمي والتي تنفذ بها عمليات اختبارات الموسم الثاني لكابيتانو مصر عن طريق  التعاون مع مديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة وتواجد مجموعات عمل المتطوعين YLY وفريق عمل وزارة الشباب والرياضة.


ومن المقرر انطلاق التصفيات النهائية للموسم الثاني للمشروع بملاعب نادي الشمس الرياضي أيام ٢٢ و ٢٣ الجاري لاختيار افضل ١٤٨ موهبة للبدء في تصوير البرنامج التليفزيوني الذي تذاع حلقاته علي قنوات أون سبورت وأون.


 