الاتفاق السعودي يجدد عقد نجمه حتي 2027

أعلن نادي الاتفاق السعودي مساء اليوم الإثنين تجديد عقد علي هزازي لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وذلك لمدة أربع مواسم حتى موسم 2027.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " رسميًا : فيديو للإعلان عن تجديد عقد على هزازي، معلقًا عليه: "أنا اتفاقي .. والإتي في دمي عمر وسنين".. الأنيق مكمل مع الاتفاق حتى عام 2027".

وكان الاتفاق السعودي نجح تحت قيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد، في تحقيق الفوز في أول لقاءين بالنسخة الجديدة من دوري روشن السعودي أمام كلا من النصر والحزم.

موعد مباراة الاتفاق القادمة في الدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق لمواجهة نظيره فريق الخليج يوم الخميس المقبل الموافق 24 أغسطس الجارى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.