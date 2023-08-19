جيرارد يمنح لاعبي الإتفاق راحة سلبية من التدريبات

منح الإنجليزي ستيفن جيرارد مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم لاعبيه راحة لمدة يوم بعد الفوز على الحزم «2-0»،أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.



جيرارد يخضع اللاعبين الأساسين للاستشفاء

وكان جيرارد مدرب الاتفاق قد اخضع اللاعبين الأساسيين إلى تمارين استشفائية، فيما أدى البقية تدريبات لياقية في الصالة الرياضية بمقر إقامة البعثة في القصيم.



وتقرر أن يعاود الفريق تحضيراته الأحد، استعدادا للقاء الخليج، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.



وحقق «فارس الدهناء» انطلاقة مثالية في دوري روشن السعودي بعد أن حقق العلامة الكاملة «6 نقاط» خلال الجولتين الأولى والثانية على حساب النصر «2-1»، والحزم «2-0».

يذكر أن طلب ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق من إدارة نادية التعاقد مع نجم الهلال السعودي صالح الشهري خلال الفترة المقبلة.

جيرارد يرغب في التعاقد مع الشهراني

وبالفعل تقدمت إدارة الإتفاق بطلب رسمي لنادي الهلال السعودي من أجل ضم نجم الفريق الأول صالح الشهري خلال الفترة المقبلة.

وأبدي جيرارد رغبته في ضم مهاجم محلي لتدعيم صفوف فريقه، وأن الإدارة رسمت خطوطًا جديدةً في حال تعثرت مفاوضات الشهري.

ويري جيرارد أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق، نظرة للخطة التي يعتمد عليها .

وأوضحت أن الإدارة ستوجه بوصلة التعويض إلى عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال الآخر، أو أحمد عبده، مهاجم الشباب، لاستقطاب أحدهما إلى صفوف الفريق الشرقي.

يذكر أن فاز نادي الاتفاق السعودي بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على الحزم بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية الاتفاق جاءت بتوقيع كل من روبين كايسون وزوران توسيتش في الدقيقتين 17، 52 من عمر المباراة.

وكان موسى ديمبيلي سجل هدفا في الدقيقة الخامسة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل الاتفاق انتصاره الثاني في الدوري السعودي بعدما فاز على النصر بهدفين لهدف في الجولة الافتتاحية.

بهذه النتيجة يتساوى الاتفاق مع الأهلي برصيد 6 نقاط لكل منهما في صدارة جدول الترتيب.