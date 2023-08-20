بعد الاتفاق الكبير.. زيلينسكي يتباهى بمقاتلات إف 16

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن حصول أوكرانيا على مقاتلات إف 16 سيعزز من قدرات أوكرانيا الهجومية، فيما ظهر مبتهجا وهو يصعد إلى قمرة القيادة، ويتفقد المقاتلة، التي كافح لإقناع الدول الغربية لتزويد بلاده بها، لتعديل ميزان القوة مع روسيا.

وصعد زيلينسكي إلى قمرة قيادة مقاتلة من طراز إف 16 في قاعدة سكريد ستروب الجوية في الدنمارك، بحضور رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، التي أعلنت أنها ستسلم 19 مقاتلة من هذا الطراز إلى كييف.

وقالت فريدريكسن إن بلادها ستتبرع لأوكرانيا بعدد 19طائرة مقاتلة إف-16.

وأضافت رئيسة الوزراء أنها تأمل في تسليم أوكرانيا ست مقاتلات أخرى من الطراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمس إضافية خلال العام ذاته.

وتابعت: "يرجى أخذ هذا التبرع كرمز لدعم الدنمارك الذي لا يتزعزع لنضال بلدك من أجل الحرية".

وفي وقت سابق، أعلنت هولندا والدنمارك، يوم الأحد، تقديم طائرات حربية مقاتلة من طراز (إف-16) إلى أوكرانيا في إعلان طال انتظاره.

ومن جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، الخطوة بـ "الدافع المهم" للقوات الأوكرانية المنخرطة في هجوم مضاد معقد.

وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روت، لزيلينسكي - أثناء زيارة الأخير لقاعدة جوية هولندية - إن الجدول الزمني لتسليم المقاتلات يعتمد على مدى استعداد الأطقم والبنية التحتية الأوكرانية للطائرات القوية المصنوعة في الولايات المتحدة.

ورحب زيلينسكي بالإعلان الذي وصفه بـ "التاريخي"، وأثنى على روته لجعله هولندا أول دولة تقدم هذه الطائرات لكييف.

لم تحدد هولندا عدد الطائرات التي ستوفرها. قال زيلينسكي عبر قناته في تطبيق تليغرام إن أوكرانيا ستحصل على 42 طائرة.

تشارك الحكومتان الهولندية والدنماركية أيضا في تحالف يعمل على تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة المتقدمة.

ورفض زيلينسكي الكشف عن عدد الطيارين الأوكرانيين الذين سيخضعون للتدريب في الدنمارك ثم رومانيا، وأرجع ذلك لأسباب أمنية.

ومع ذلك أعلنت الدنمارك يوم الجمعة أن التدريب سيبدأ الشهر الحالي.

وقال مسؤولون في وقت سابق إن الطيارين الأوكرانيين سيحتاجون تدريبا من ستة إلى ثمانية أشهر.

وقالت هولندا والدنمارك، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سمحت لهما بتسليم طائرات إف -16 إلى أوكرانيا.

ينظر إلى موافقة الولايات المتحدة، يوم الجمعة، على تسليم هولندا والدنمارك طائرات (إف-16) إلى أوكرانيا بمثابة "دفعة كبيرة"

ولكييف على الرغم من أن هذه الطائرات لن تشكل تأثيرا على الأمد القريب في الحرب المستمرة منذ 18 شهرا تقريبا.

وتقول واشنطن إن طائرات (إف-16) ستكون حاسمة على الأمد البعيد في المواجهة بين كييف وموسكو.

تعتمد أوكرانيا على طائرات قديمة مثل (ميغ29) و(سوخوي) روسية الصنع، بينما تتمتع طائرات (إف-16) بتكنولوجيا وقدرات استهداف أحدث، ويقول خبراء إنها أكثر تنوعا.

وفي رسالة مصورة صباح الأحد، تعهد زيلينسكي بالرد الشديد على هجوم صاروخي روسي السبت على مدينة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا، والذي أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 100 خرين.

لطالما ناشدت أوكرانيا الحلفاء بمنحها المقاتلات المتطورة بما يعزز من قدراتها القتالية، بعدما شنت مؤخرا هجوما مضادا طال انتظاره ضد موسكو دون غطاء جوي، ووضعت قواتها تحت رحمة الطيران والمدفعية الروسية.

ووافقت الولايات المتحدة يوم الجمعة على طلبات الدنمارك وهولندا لتصدير مقاتلات إف-16 أميركية الصنع إلى أوكرانيا، في خطوة أولى لتعزيز قدرات كييف العسكرية في حربها ضد روسيا.

وتشارك الحكومتان الهولندية والدنماركية في تحالف مكوّن من 11، يعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة الطائرات المقاتلة المتقدمة.

وقال وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن إن تدريب الطيارين الأوكرانيين يبدأ هذا الشهر، بيد أن مسؤولين كشفوا في وقت سابق أن الطيارين الأوكرانيين سيحتاجون عدة أشهر من التدريب.

وتعتمد أوكرانيا على طائرات قديمة مثل طائرات ميغ 29 الروسية الصنع وطائرات سوخوي، في حين تتمتع طائرات إف-16 بأحدث التقنيات وقدرات الاستهداف، كما أنها أكثر تنوعا، كما يقول الخبراء

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