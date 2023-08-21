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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

دوري أبطال أسيا

حمدي فتحي يقود تشكيل الوكرة القطري المتوقع أمام نافباخور الأوزبكستاني غدًا

حمدي فتحي لاعب الوكرة
حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الوكرة القطري المحترف ضمن صفوفه المصري حمدى فتحى، مباراة أمام نظيره نافباخور الأوزبكستاني، مساء غد الثلاثاء الموافق 22 أغسطس الجاري، على ملعب استاد الجنوب، فى اطار مرحلة دور الإقصائيات ضمن منافسات دوري أبطال أسيا.

 

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دوري أبطال أسيا.. موعد مباراة الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني والقنوات الناقلة

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تشكيل الوكرة القطري المتوقع أمام نافباخور بدوري أبطال أسيا

في حراسة المرمى: عمير السيد.

في خط الدفاع: لوكاس مينديز- ترنت ساينسيري - عمر صلاح.

في خط الوسط: حمدي فتحي محمد بن يطو جيلسون دالا- أيوب عسال - مراد  ناجي.

في خط الهجوم: حازم شحاتة - أحمد عبد المقصود.


موعد مباراة الوكرة ونافباخور بدوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة


وتنطلق أحداث مباراة الوكرة القطري ونافباخور الأوزبكستاني، فى تمام الساعة السادسة والنصف مساء غد، فيما تذاع المواجهة عبر قناة بى ان سبورت الأسيوية AFC  وقناة الكأس القطرية ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أسيا.
 

 