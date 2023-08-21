غداً.. مُحاكمة مُتهم بإنهاء حياة موظفة لسرقتها بحدائق القبة

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غداً الثلاثاء، مُحاكمة عامل بتهمة إنهاء حياة موظفة لسرقتها في حدائق القبة.

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وكان رجال المباحث قد تمكنوا من كشف مُلابسات العثورعلى جثة فتاة داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، وتم القبض على المتهم بقتلها عقب سرقتها وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغاً يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تدعي "ف .ا" 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة.

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.