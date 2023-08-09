جريمة في الكاريبي.. الصدفة تُنفذ رجلاً من غدر طليقته الخائنة

نسجت شابة في مُنتصف عقدها الرابع من عُمرها خطة شيطانية للتخلص من طليقها في إحدى الجزر السياحية، ولكن العناية الآلهية كانت به رحيمة، وأفسدت الصدفة تدبيرها الخبيث.

تحالفت الشابة مع إبليس في لحظة غاب فيها العقل وحضرت الميول العدوانية، وكادت المكيدة الدامية أن تُريق الدماء، ولكن شاء الله أن ينقلب السحر على الساحر.

القصة تأتينا من جزر البهاما في البحر الكاريبي التي تشهد حالياً تطورات قصة الشابة الأمريكية ليندسي شيفر التي حاولت تأجير مُجرم لإزهاق روح طليقها لوجود خلافات بينهما.

المُتهمة خططت لجعل أبنائها أيتاماً للأبد !

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن الشابة ليندسي شيفر – 36 سنة مُتهمة بالتواطؤ مع عشيقها تيرانس بيثل – 28 سنة بمُشاركة صديق العشيق فارون نيوبولد – 29 سنة من أجل إزهاق روح طليقها روبرت – 38 سنة.

المجني عليه

ولفت التقرير إلى أن شيفر مع صديقها الذي يعمل في حانة لتقديم المشروبات الكحولية مع شريكهما في الجريمة يُواجهون إمكانية إنزال عقوبة بهم تصل للسجن ما يزيد عم 60 سنة في حالة ثبوت تورطهم وإدانتهم بتدبير الجريمة الشيطانية.

المُثير في القصة أن الشرطة في الجزيرة الكاريبية تمكنت من كشف المُخطط الإجرامي بالصدفة البحتة، فأثناء بحثها عن خيوط تدلهم للوصول لمُلابسات إحدى جرائم السرقة عثرت على آثار المُخطط.

وأوضحت تقارير محلية أن السارق في الواقعة قام بقطع الكابلات الكهربائية من المبنى المسروق لضمان عدم عمل الكاميرات، وهنا أصرت الشرطة على البحث في هاتف عشيق بطلة القصة فوقع نظرهم على رسالة مُرسلة للشريك الثالث تتضمن الطلب بإنهاء حياة روبرت مُرفقة بصورته.

صديق المُتهمة وأحد المُتهمين

واعترفت الشابة المُتهمة بإرسال الرسائل التحريضية، قبل أن تدعي فيما بعد أنها لم تكن جادة في تهديدات إنهاء الحياة، وأنها كانت فقط تُنفس عن غضبها تجاه الطلاق.

وفور اكتشاف المُخطط تواصلت الشرطة مع الضحية الذي كان بدوره يقضي إجازته في جزر الباهما، وحذرته السلطات وأطلعته على المُخطط الإجرامي، ليعود إلى أمريكا سالماً تاركاً العدالة تأخذ مجراها.

ونفى العشيق الشاب أن يكون هو السبب في إنهاء علاقة الزواج بين الضحية والمُتهمة والتي دامت لـ 13 عاماً، وهو الأمر الذي نفاه المجني عليه الذي أكد أن الخيانة هي السبب في تحرير دعوى للطلاق في إبريل.

الجانية والمجني عليه

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك بوست الأمريكية فإن المُتهمة كان من المُقرر لها أن تحضر جلسة في المحكمة من أجل ترتيب إجراءات الطلاق.

وكشفت وثائق قضائية النقاب عن رغبة الضحية روبرت بالحضانة الكاملة لأبنائه الثلاثة، كما يطلب تفرده بملكية سياراتهم وقصره الفخم بقيمة 2.5 مليون دولار في ولاية جورجيا.