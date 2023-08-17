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الخميس 17 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا تتهم ساركوزي بالتورط في جريمة الاستيلاء على أراضيها

نيكولا ساركوزي
نيكولا ساركوزي

اتهم مستشار مكتب زيلينسكي، الرئيس الفرنسي الأسبق، "نيكولا ساركوزي"، بالتورط في جريمة الاستيلاء على أراضي كييف، بعد إقرار الأخير بأن القرم أرض روسية ولن تعود لأوكرانيا أبدًا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

إبادة جماعية واسعة النطاق والحرب" في أوكرانيا

وكتب ميخائيل بودولياك على شبكة "إكس": "يجب ألا تتكرر تجربة ساركوزي، حيث شارك بشكل واع في تواطؤ إجرامي كان هدفه استيلاء روسيا على الأراضي الأوكرانية، ثم تنظيم عملية إبادة جماعية واسعة النطاق والحرب" في أوكرانيا.

وكان ساركوزي قال في وقت سابق، إن القرم من وجهة النظر التاريخي أرض روسية، وسكانها يعتبرون أنفسهم روسا، ولذلك تعد الأحاديث عن إعادتها إلى أوكرانيا وهما.

وصرح ساركوزي بأن أوكرانيا يجب أن تبقى دولة محايدة، وأن الاتحاد الأوروبي يعطي "وعودا كاذبة" لأوكرانيا بانضمامها إلى الاتحاد و"الناتو"، مؤكدا أن هذه الوعود "لن تنفذ أبدا".

وأعادت تصريحات ساركوزي إلى الأذهان أنه والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، كانا يعارضان انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى "الناتو"، على الرغم من "ضغط قوي من قبل الولايات المتحدة"، لأنهما كانا على علم بأن هذه "خطوط حمراء" بالنسبة لروسيا.

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