منتخب مصر يكشف تفاصيل إصابه تريزيجيه وموقفه من اللحاق بمعسكرالفراعنة

كشف محمد غرابة مدير المنتخب الوطني الأول، عن تطورات إصابة المحترف محمود حسن تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي بعد الإصابة الأخيرة خلال الفترة الماضية التي تلقاها خلال المباراة الماضية، قبل معسكر الفراعنة لمواجهة إثيوبيا وتونس فى شهر سبتمبر المقبل.

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صرح محمد غرابة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مساء اليوم الاثنين مع الإعلامي إبراهيم فايق:" بالطبع محمود حسن تريزيجيه كان تم الاستدعاء من قبل أن تحدث الإصابة التى بالطبع شعرنا بالحزن بسببها لأنه من أهم اللاعبين فى المنتخب، ولكن فضلنا أن يتم الاطمئنان عليه من جانب الدكتور محمد أبو العلا لمعرفة موعد عودته تحسبًا لأي أمر وأن يلحق بنا فى المعسكر، ولكن ذلك أصبح صعب.

ارداف محمد غرابة :" طرق حديث مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر وأكد لي أن وجود تريزيجيه فى المعسكر المقبل صعب للغاية بسبب الإصابة، لأن موعد عودته للملاعب لم يتم تحديدها بعد".



جاءت القائمة قائمة اللاعبين المحترفين 9 أسماء لمواجهة إثيوبيا وتونس، من بينهم: محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور التركي، والذي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه أمام جالطة سراي بالدوري التركي.

من المقرر ان يلتقي منتخب مصر بنظيره أثيوبيا الجمعه الموافق 8 من شهر سبتمبر 2023، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 7 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، 8 مساء بتوقيت الإمارات.