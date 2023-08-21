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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث تصادم يتسبب في إصابة شخصين بالسلام

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

وقع حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية أعلى الطريق فى السلام، اليوم، تسبب في إصابة شخصين ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

 

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غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى السلام ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات اسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة إحدى السائقين واصطدامه بسيارة ودراجة بخارية ونتج إصابة شخصان ونقلوا جميعهم الى المستشفى.

 

نصائح لتفادي الحوادث المرورية:

 

 

قدمت الإدارة العامة للمرور، نصائح وإرشادات هامة للمواطنين، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، لتفادي وقوعهم في الخطر.

 

وأوصت الإدارة العامة للمرور بإجراء فحص أجزاء السيارة بشكل دوري، مثل الإطارات والأضواء الأمامية والخلفية والفرامل وحساس الحرارة، فضلًا عن التأكد من وجود الإطار الاحتياطي وصندوق الإسعافات الأولية وطفاية الحريق ومثلث الطوارئ، وذلك للتعامل مع أي مشكلة طارئة، بالإضافة إلى تجنب قيادة السيارة في حالة عدم وجود المرايا الجانبية، أو في حالة تعطل المصابيح، كما شددت على ضرورة ارتداء حزام الأمان، فهو يحمي من الاصطدام بعجلة القيادة في حالة الحوادث.   

 

وأكدت الإدارة العامة للمرور، على عدم القيادة في الظروف الجوية غير المناسبة،كالضباب والشبورة الكثيفة، أو العواصف الترابية، أو الأمطار الغزيرة، مع الالتزام بتعليمات السرعة المقررة من المرور، للحفاظ على سلامة المواطنين، بجانب الحرص على تجنب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، أما وفي حالة تعطل السيارة يجب ركنها في أقصى يمين الطريق، مع تشغيل الإضاءة الرباعية، نوهت إدارة المرورة بضرورة ترك مسافة كافية بين السائق وبين السيارة التي أمامه، لتجنب الاصطدام في حالة التوقف المفاجئ، بالإضافة إلى أخذ الحذر اللازم عند تغيير المسار أو الانعطافب السيارة، كما يجب استخدام المرآة وأضواء الاتجاهات، وتجنب تغيير الحارات بشكل مفاجئ على الطرق السريعة، مع العلم بأن تجاوز السيارات يجب أن يكون من جهة اليسار، وأشارت إدارة المرور إلى حتمية تجنب قيادة السيارة أثناء الشعور بالإرهاق، نظرًا لما يسببه ذلك على تركيز السائق أثناء القيادة.

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