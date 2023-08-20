مصرع شاب وإصابة ثلاثة آخرين بينهم شقيقه في حادث تصادم بجنوب الأقصر

لقي شاب عشريني مصرعه، بينما أصيب ثلاثة آخرون بينهم شقيق المتوفي، في حادث سير على طريق كوبري الدير، بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، إثر تصادم دراجتين بخاريتين.

تعود التفاصيل الى تلقي غرفة النجدة بلاغا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الدير _ الحميدات شمالي مدينة إسنا، وعلى الفور انتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع الشاب محمد حمدي، 20 عامًا، مقيم بالحميدات شرق، وإصابة شقيقه زياد حمدي 16 عامًا - وإصابة كل من: محمد جمال 32 عامًا، محمود محمد 22 عامًا.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق.

ويشار إلى أن أهالي العديسات بحري، بمحافظة الأقصر، ودعوا أمس السبت، الشاب حجاج كمال، إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة بمدينة الطود، والذي توفي أثناء أدائه صلاة الجمعة بالقاهرة، حيث مقر عمله هناك.

وكان أهالي العديسات بالأقصر تلقوا نبأ وفاة الشاب حجاج كمال، أثناء أدائه صلاة الجمعة بمسجد الرحمن بالقاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتسلم جثمانه ودفنه بمسقط رأسه.

أحد الأهالى أكد أن الشاب كان يعمل بالقاهرة لتوفير قوت يومه، وكان يشهد له بحسن الخلق والسيرة الطيبة، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الحزن اجتاحت صفحات السوشيال ميديا بالأقصر.

وتداول مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي صورة الفقيد الشاب، وسط الدعاء له بالمغفرة، وأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

