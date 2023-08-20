نابلس محاصرة.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل البحث عن مُنفذ عملية "حوارة"

واصل الاحتلال الإسرائيلى، محاصرة مناطق متفرقة فى محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية، للوصول إلى منفذ عملية إطلاق النار، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين في بلدة "حوارة" جنوب المحافظة.

وقالت مصادر فلسطينية إن عددًا من الفلسطينيين أصيب بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "بيت فوريك" شرق محافظة "نابلس".

وواصلت قوات الاحتلال حصارها المفروض على بلدتي "عقربا"، و"بيتا" ونشرت حواجزها في مناطق متفرقة ودققت في هويات الفلسطينيين المارين عبر هذه الحواجز.

التصعيد ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة

فيما قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية مستمرة في التصعيد ضد الفلسطينيين في بلدة حوارة.

وقالت: "أنه جرى غلق كافة المحلات التجارية وكل أوجه الحياة مثل المدارس وتكثيف التعزيزات العسكرية الإسرائيلية إثر عملية حوارة".

الأوضاع متأججة في بلدة حوارة

وأضافت: "وزارة التربية والتعليم أعلنت غلق المدارس بحوارة، كما حدثت إصابات كان أكثرها في بلدة بيتا بما يزيد عن 100 إصابة بالاختناق، كما دخل الغاز المسيل للدموع نوافذ المنازل، ونجت عائلة من الاختناق".

وتابعت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله: "الأوضاع متأججة في بلدة حوارة منذ أمس بسبب عملية إطلاق النار التي قُتل فيها مستوطنان، وحتى الآن، والآن يتم تمشيط بلدة عقربا، حيث تم تتبع أثر منفذي عملية الإطلاق، ويقولون إنهم متواجدون في بلدة عقربا، وجرى إغلاق كل مداخل ومخارج نابلس في بلدة حوارة".