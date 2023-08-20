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الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الخارجية الفلسطينية: ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار محو حوارة

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية

 

قالت الخارجية الفلسطينية "ننظر بخطورة بالغة لعودة شعار "محو حوارة" ونعتبره تحريضا لارتكاب مجازر إبادة بحق مواطنينا".

 

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الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومة إسرائيل نتائج جرائمها في الضفة الغربية

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الخارجية الفلسطينية تُرحِّب بتعيين السعودية سفيرًا لها لدى فلسطين وقنصلًا عامًا بالقدس

وكانت قد قتل مُستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار في بلدة "حوارة" في جنوب محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة. 

 

كما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إطلاق النار.

إصابة 4 فلسطينيين 

وفي سياق متصل أصيب 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة ومخيم "طولكرم" شمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.

                                                                   

وأفادت مصادر فلسطينية بإصابة شاب بالرصاص الحي في الوجه، وآخر بشظية في اليد، وآخرين تعرضا للدهس بجيب عسكري إسرائيلي أثناء قيادتهما لدراجة نارية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

 

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في المخيم بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، في الوقت الذي نشرت قناصتها في محيط ومداخل المخيم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

 

 

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