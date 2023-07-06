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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إصابة فلسطيني في هجوم مُستوطنين على بلدة حوارة جنوب نابلس

مُستوطنين إسرائيلين
مُستوطنين إسرائيلين

أُصيب مواطن فلسطيني، في هجوم للمُستوطنين الإسرائيليين على سيارات المواطنين الفلسطينيين في بلدة "حوارة" جنوب نابلس؛ وذلك بعد هجوم أسفر عن مصرع حارس مُستوطنة "كادوميم" شمال الضفة الغربية المُحتلة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم الخميس، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس، إن مجموعة من المُستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند دوار سلمان الفارسي في حوارة؛ ما أدى لإصابة مواطن بيده، وتحطيم زجاج عدد من المركبات.

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من ناحية أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء مقتل جُندي خلال تبادل إطلاق للنار مساء يوم الثلاثاء في جنين بالضفة الغربية.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن الجُندي الذي لقي مصرعه من وحدة النخبة "إيغوز".

تفجير عبوة ناسفة:

وكانت سرايا القدس كتيبة جنين أعلنت مساء الثلاثاء مسؤوليتها عن مقتل جُندي إسرائيلي، بعد تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري وتبادل لاطلاق النار.

وأكدت كتيبة جنين أن المعركة مستمرة وأنهم يُواصلون الاشتباك والتصدي للقوات الإسرائيلية على أطراف المخيم بعد فشل محاولة التوغل الأخيرة عصر اليوم وحققوا إصابات مباشرة في صفوفها وعطبوا عددًا من الآليات.

وذكرت أن وحدة الهندسة نفذت عملية تفجير بعبوة "طارق 1" بعربة تايغر مصفحة ما أدى إلى تدمير الجزء الأمامي منها وإعطابها.

وأعلنت الكتيبة مقتل جُندي إسرائيلي بعد تفجير عبوة ناسفة في جيب عسكري، وإصابة اثنين آخرين في اشتباكات.

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