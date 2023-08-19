السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إطلاق نار في حوارة .. الاحتلال الإسرائيلي يُشدد قبضته الأمنية على نابلس

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، من إجراءاتها العسكرية في محيط محافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد إطلاق نار في بلدة "حوارة" أسفر عن مقتل مستوطنين إسرائيليين فور استهدافهما من مسافة الصفر. 

txt

الخارجية الفلسطينية تحمّل حكومة إسرائيل نتائج جرائمها في الضفة الغربية

txt

قوات الاحتلال تعتقل 17 فلسطينيًا في الضفة الغربية وغزة

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، حيث يشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين. 

 

وأضافت المصادر أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، للبحث عن مُنفذ عملية إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل المستوطنين. 

 

وذكرت مصادر أخرى، أن قوات الاحتلال داهمت مسجدًا ومحلا تجاريًا، في بلدة بيتا، جنوب نابلس، لمراجعة كاميرات المراقبة، ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة القريبة من مدخل البلدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

 

مواد متعلقة

السفيرة هيفاء أبو غزالة: استمرار مجابهة ما تشهده فلسطين من انتهاكات من الاحتلال يظل في مقدمة أولوياتنا

فنزويلا ترفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين والخارجية الفلسطينية ترحب

فنزويلا ترفع تمثيلها الدبلوماسي لدى فلسطين

الخارجية الفلسطينية تُرحِّب بتعيين السعودية سفيرًا لها لدى فلسطين وقنصلًا عامًا بالقدس

البرلمان العربي يؤيد قرار أستراليا اعتبار أراضي فلسطين محتلة ومستوطنات إسرائيل غير شرعية