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الأحد 20 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب الصحفيين: الزميل كريم أسعد بخير.. وسيكون في منزله خلال ساعات

خالد البلشي نقيب
خالد البلشي نقيب الصحفيين

كشف خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أنه تواصل مع الجهات المعنية بشأن الزميل كريم أسعد، وهو بخير وسيكون في منزله خلال ساعات.

 

وشكر نقيب الصحفيين الجهات المعنية على تفهمها وسرعة استجابتها لمطالب النقابة بالإفراج عن الزميل الصحفي كريم أسعد.

 

وكانت لجنة حريات الصحفيين، طالبت اليوم الأحد، بالإفراج عن الصحفي كريم أسعد عضو فريق تحرير منصة «متصدقش»، والذي تم القبض عليه فجر أمس السبت.


وأكدت اللجنة أن عودة القبض على الصحفيين تأتي لتنال من مخرجات الحوار الوطني، وتثير التساؤلات حول الجهود المبذولة لإغلاق ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي.


وأعلنت لجنة الحريات وهى تدافع عن حرية الصحافة وعن كرامة الصحفيين، تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، وأكدت من جديد تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، ورفضها كل صور انتهاك كرامة الصحفيين، والتمسك الكامل بالحق فى العمل بحرية، وفى ظل مناخ أفضل يضمن أن تقوم الصحافة برسالتها على الوجه الأكمل دون منع أو حصار أو تقييد.