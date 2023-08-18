رئيس بيلاروسيا: بوتين لا يسعى لانضمامنا إلى الحرب في أوكرانيا

أكد رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يحاول دفع بلاده للانضمام إلى الحرب في أوكرانيا، متعهدًا في ذات الوقت بمساعدة روسيا دوما.

وأوضح لوكاشينكو الحليف المقرب لبوتين خلال مقابلة عبر الإنترنت نشرت، الخميس: "أن تشرك بيلاروسيا. ما الذي سيسفر عنه ذلك؟ لا شيء".

وتشترك بيلاروسيا في حدودها مع أوكرانيا وروسيا و3 دول من حلف شمال الأطلسي منها بولندا.

وأضاف خلال المقابلة مع ديانا بانتشينكو الصحفية الأوكرانية الموالية لروسيا "إن لم تعبروا حدودنا أيها الأوكرانيون، فلن نشارك في هذه الحرب أبدا. (لن نشارك) في هذه الحرب الساخنة. لكننا سنساعد روسيا دوما، إنهم حلفاؤنا".

وتابع رئيس بيلاروسيا أنه يعتقد أن روسيا قد حققت بالفعل أهدافها مما تسميه موسكو "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

وقال إنه يجب على الجانبين الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن يكونا على استعداد لمناقشة جميع القضايا بما في ذلك مستقبل شبه جزيرة القرم والأراضي الأخرى التي ضمتها موسكو.

وأضاف: "تحققت أهدافها (روسيا) حتى الآن. لن تتصرف أوكرانيا أبدا بهذه العدوانية نحو روسيا بعد نهاية هذه الحرب، مثلما كانت تفعل قبل الحرب".

وحذر لوكاشينكو من أن بيلاروسيا سترد في حال حدوث عدوان خارجي، بما في ذلك اللجوء لاستخدام الأسلحة النووية التي نشرتها موسكو في أراضيها.

وقال: "يمكن أن يكون هناك تهديد واحد فقط - عدوان واحد فحسب على بلدنا. إن بدأ العدوان على بلدنا من بولندا أو ليتوانيا أو لاتفيا، فسنرد على الفور بكل ما نملك".

وفي وقت سابق، قال رئيس بيلاروسيا، "ألكسندر لوكاشينكو"، إن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، كان عند انطلاق العملية الخاصة قابعًا في سردابه، مُشيرًا إلى أن الأخير لم يقم بصد أي شيء البتة ولا أي شخص حتى، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس.

وصرح لوكاشينكو في مقابلة مع الصحفية الأوكرانية ديانا بانتشينكو على "يوتيوب": "كان زيلينسكي جالسا في السرداب في ذلك الوقت. وهو لم يصد أي شخص أو حتى أي شيء يذكر، والعسكريون كانوا يترقبون كيف سينتهي ذلك".

وجاءت تصريحات لوكاشينكو هذه في معرض رده على الادعاءات القائلة بأن زيلينسكي دافع عن كييف في الأيام الأولى من انطلاق العملية العسكرية الخاصة، وأن القوات المسلحة الأوكرانية صدت تقدم القوات الروسية.

وأضاف رئيس بيلاروس مُتسائلًا: "إذا كان زيلينسكي بطلا ودافع عن كييف، فلماذا قام بتوزيع الأسلحة على كل شخص كان متواجدا هناك؟".

تُجدر الإشارة إلى أن عقيلة الرئيس الأوكراني يلينا زيلينسكي، كشفت عن أول ردة فعل لها ولزوجها على بدء العملية العسكرية الخاصة، مشيرة إلى أنها كانت في سرير النوم واستيقظت لترى زوجها أمامها يرتدي ثيابه.

وفي مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أواخر العام الماضي، ذكرت يلينا زيلينسكي أنها "عندما استيقظت، كان زيلينسكي (زوجها) يرتدي بالفعل البدلة الرسمية وربطة العنق".

وقالت: "عندما سألته عما يحدث، أجابني: "لقد بدأت"، وبعد ذلك حزمت زيلينسكي حقيبتها بسرعة واختبأت في قبو، قبل أن يتم نقلها إلى مكان تم تصنيفه على أنه موقع سري.

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