أفضل 10 ديربيات في العالم.. الأهلي والزمالك ضمن القائمة وغياب سعودي

يعد ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك من الديربات التاريخية والقوية في عالم كرة القدم، لم له من جماهيرية كبيرة وحماس وندية كبيرة بين قطبي الكرة المصرية.

ويأتي ديربي الأهلي والزمالك ضمن قائمة أقوى 10 ديربيات حول العالم، وفقًا لموقع "sportbible" العالمي، والذي قدم تقريرًا بأفضل ديربيات الكرة العالمية.

ويأتي على رأس القائمة ديربي سوبر كلاسيكو "وينس آيرس"، والذي يجمع بوكا جونيورز وريفربليت، في الكرة الأرجنتينية، والذي يعد أقوى ديربيات العالم لما يتواجد به من زخم جماهيري وندية وحماس بين جماهير الناديين.

كما يأتي في المركز الثاني ديربي إسبانيا والذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة، حيث يعتبر من أفضل المباريات التي تُعلب خلال العقدين الماضيين، نظرًا للمنافسة التي كانت عليها المسابقات الإسبانية أثناء تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

فيما يحل في المركز الثالث ديربي الكرة الاسكتلندية، والذي يجمع سيلتيك بنظيره رينجرز، فيما يأتي في المركز الرابع كلاسيكو الكرة الأورجويانية، حيث يتواجد به فريقي ناسيونال وبنيارول.

بينما يحتل ديربي إيطاليا بين لاتسيو وروما المركز الخامس، ويأتي في المركز السادس كلاسيكو الكرة التركية، والذي يجمع فناربخشة بـ جلطة سراي.

ويحل ديربي الكرة الإنجليزية بين ليفربول ومانشستر يونايتد في المركز السابع، وفي المركز الثامن يتواجد قمة الدوري البرازيلي بين غريميو وإنترناسيونال.

ترتيب ديربيات العالم في كرة القدم

وتواجد في المركز التاسع ديربي الكرة الألمانية بين بوروسيا دورتموند وشالكة، بينما يأتي كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في المركز العاشر، ليرد على المشككين في وضع الكرة المصرية خلال الاَونة الأخيرة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهها، لكنها لازالت متمسكة بمكانتها عالميًا.

وكان الإعلامي السعودي وليد الفراج قد رد على أحد متابعيه، بعدما طالبه بإحترام مكانة ديربي الأهلي والزمالك بإعتباره أفضل كلاسيكو عربي على مر التاريخ.

ليقوم الفراج بمهاجمة وضع الكرة المصرية، بعد السنوات الأخيرة، والتي شهدت عدم حضور للجماهير خلال المباريات، بالإضافة إلى المباريات الكثيرة التي تؤجل طيلة أحداث البطولة.

وعلى الرغم من انحياز الإعلامي السعودي إلا أن ديربي الكرة السعودية لم يتواجد ضمن قائمة أقوي 30 ديربي حول العالم.