عريس خليجي يلقي دولارات على عروسه والأهل يجمعونها.. فيديو مهين يغضب المصريين (شاهد)

موجة غضب واسعة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لعريس خليجي يلقي أموالًا “دولارات” على عروسته في حفل الزفاف، ليتسارع الأهل والحضور لالتقاطها من على الأرض في مشهد مُهين وصادم، أثار استياء وسخرية رواد السوشيال ميديا، مستنكرين فعل العريس، ورد فعل المعازيم.

فيديو العريس الخليجي يثير غضب رواد السوشيال ميديا

ظهر في الفيديو عريس يرتدي الزي الخليجي المكون من عباءة سوداء وعمامة، وهو يرقص مع عروسته وعدد من المعازيم، ثم قام بإلقاء الأموال على العروس في الهواء بشكل عشوائي، وسرعان ما تهافت المدعوين من أهل العروسين لالتقاطها من الأرض، في حين ذهب البعض ليحتضنه ويُقبله من شدة فرحته بتصرفه.

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فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

فيديو العريس الخليجي

موجة غضب تجتاح مواقع التواصل الإجتماعي بسبب فيديو العريس الخليجي: مُهين لمصر كلها

لاقى فيديو العريس الخليجي هجومًا عنيفًا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أعربوا عن حزنهم الشديد من الحال الذي وصلت إليه الأفراح في مصر، فباتت العروس تقبل الإهانة من أجل الشهرة والتريند، حيث علق أحدهم قائلًا: "هو كان عايز يعرفهم بس ان هو اشتراها بفلوسه"، في حين قال متابع آخر: "فيديو مهين لمصر كلها".

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

رواد مواقع التواصل عن فيديو العريس الخليجي: بينقط العروسة تقريبًا فاكرها الرقاصة

كما علق آخرون : "فيديو في قمة الإهانة وقلة الكرامة .. شهر وبيرميها .. بينقط العروسة تقريبًا فاكرها الرقاصة .. ووظني وطن عز لست أدري أذلة قومنا من أين جاؤوا .. مشهد مأساوي يحبون المال حبًا جمًا .. حاجة تكسف اوي معرفش العروسة ازاي هتبص في وش جوزها بعد اللي أهلها اللي عملوه ده .. عرفتوا الخلايجة اللي بيتجوزوكوا بيبقوا شايفينكم ازاي .. الحوجة والفقر بتنسي بعض الناس أصلهم وكرامتهم .. لقد فقدنا كل شيء لم يبقى سوى الكرامة وتوجد لدى البعض فقط مع الأسف".

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

ردود أفعال رواد السوشيال ميديا على فيديو العريس الخليجي

يأتي هذا الفيديو المثير للجدل بعد مرور أيام على المقطع الذي وثق رد فعل غير متوقع لعروس بعد انقطاع التيار الكهربائي أثناء حفل زفافها، حيث ظهرت في حالة فرح وبهجة ولم تلتفت للأمر، بل بدأت بالغناء بدلًا من مكبرات الصوت، ليتفاعل معها المدعويين بالتصفيق والرقص، حتى عاد التيار الكهربي مرة أخرى.

رد فعل عروسة بعد انقطاع الكهرباء في حفل زفافها

ونشر الفيديو أحد مصوري حفلات الزفاف، عبر منصة تبادل الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، ليشيد رواد السوشيال ميديا بتصرف العروس، على عكس الهجوم العنيف الذي تعرضت له عروس الزوج الخليجي.