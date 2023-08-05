السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

عروس تستكمل فرحها بالغناء بعد انقطاع الكهرباء عن حفل زفافها.. فيديو

عروس تستكمل فرحها
عروس تستكمل فرحها بالغناء

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، عبر منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة ، مقطع فيديو يظهر فيه عروسه تغنى اثناء حفل زفافها بعدما انقطع التيار الكهربائى عن قاعة الفرح ، ومما جعل العروس تغنى لتستكمل فرحتها ، ولقى المقطع اعجاب شديد من رواد السوشيال ميديا بسبب سعادة العروسه التى لا تتوقف بعدما انقطع الكهرباء عن الفرح 

 

txt

تغييرات جديدة في تطبيق تيك توك

txt

تعليق تيك توك في السنغال حتى إشعار آخر

وظهرت العروس خلال الفيديو في حالة فرح، ولم تتأثر بقطع الكهرباء، وبدأت بالغناء بدلا من مكبرات الصوت، ليبدأ الحاضرون في التصفيق والتفاعل معها، حتى عاد التيار الكهربي مرة أخرى.

@muhammedkimoph #photography #party #photo #photoshoot ♬ الصوت الأصلي - muhammedkimoph

 

 

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات: "عروسة فرفوشة والله"، "ربنا يسعدها جميلة خالص ومتأثرتش بالموقف"، "عرفت ازاي تبسط نفسها".

 

مواد متعلقة

تعليق تيك توك في السنغال حتى إشعار آخر

الأمن يضبط شركة تروج لـ"ريموت" إخفاء وإظهار فاميه السيارات على "تيك توك"

3 تريليون مشاهدة لمحتوى الألعاب على تيك توك في عام 2022

BookTok على تيك توك يدعو لمغامرة أدبية حول الكتب المفضلة

شاب ينشر لحظات احتضار والده لتحقيق مشاهدات على تيك توك

شراكة بين تيك توك ومؤسسة فودافون لتنمية المجتمع ومنصة تعليمي