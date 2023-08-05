عروس تستكمل فرحها بالغناء بعد انقطاع الكهرباء عن حفل زفافها.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، عبر منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة ، مقطع فيديو يظهر فيه عروسه تغنى اثناء حفل زفافها بعدما انقطع التيار الكهربائى عن قاعة الفرح ، ومما جعل العروس تغنى لتستكمل فرحتها ، ولقى المقطع اعجاب شديد من رواد السوشيال ميديا بسبب سعادة العروسه التى لا تتوقف بعدما انقطع الكهرباء عن الفرح

وظهرت العروس خلال الفيديو في حالة فرح، ولم تتأثر بقطع الكهرباء، وبدأت بالغناء بدلا من مكبرات الصوت، ليبدأ الحاضرون في التصفيق والتفاعل معها، حتى عاد التيار الكهربي مرة أخرى.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، وجاءت أبرز التعليقات: "عروسة فرفوشة والله"، "ربنا يسعدها جميلة خالص ومتأثرتش بالموقف"، "عرفت ازاي تبسط نفسها".