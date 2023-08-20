سليمان وهدان : إدارة الزمالك لم تنظر فى رحيل زيزو

صرح سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق في تصريحات له صحفية مساء يوم الأحد ، أن مجلس الإدارة الذي قدم استقالته كان من أجل مصلحة النادي.

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أكد سليمان وهدان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق فى تصريحات عبر برنامج إذاعي فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق مساء اليوم الأحد :" لم ننظر فى أمر رحيل أحمد سيد زيزو تماما ولم نبت فى العرض تمامًا حتي لا نتخذ قرار يؤثر على النادي واحنا نقدم الاستقالة.



وأشار سليمان وهدان إلى :" العرض الذي قدم إدارة الشباب السعودي لم يصل إلي 10 ملايين دولار من أجل رحيل أحمد سيد زيزو ولكن ما قررناه هو عدم البت فى العرض تماما".

في سياق مٌتصل،ترغب إدارة الشباب السعودي الحصول على خدمات أحمد سيد زيزو جوهرة ميت عقبة قبل فترة الميركاتو الصيفي .



ويذكر أن أحمد سيد زيزو يملك عرض قوي من الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.